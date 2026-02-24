Wheels For Hope vuelve a Ciudad del Saber con exhibición de autos, actividades comunitarias y donación de sangre

La Embajada de Estados Unidos anunció el regreso del evento Wheels For Hope, que se realizará el próximo sábado, 28 de febrero, en la Terminal de Buses de la Ciudad del Saber, con entrada gratuita y una agenda orientada a la comunidad.

El encuentro se desarrollará de 1:00 p.m., a 6:00 p.m. y ofrecerá una exhibición de autos, participación de organizaciones comunitarias, área de picnic, venta de comida, espacios para emprendedores locales y un ambiente pet friendly.

Además, contará con una jornada de donación de sangre, una de las actividades centrales promovidas por los organizadores.

Según la embajada, el evento se realiza con el apoyo de la Ciudad del Saber, el colectivo automotriz Rides and Coffee Panamá, la organización Dona Vida Panamá y la Cámara de Desarrollo Social, junto a otros aliados.