Wonder Lady saca su casta y gana el Clásico Felipe Motta

La nativa Wonder Lady rindió ayer una de sus mejores actuaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a las mejores yeguas nativas que cumplen campaña en la presente temporada del óvalo juandieño, en el Clásico Felipe Motta.

La carrera, que se corría en la versión 38, reservada para toda yegua nacional de tres años y de más edad, se celebró sobre mil 400 metros y bolsa de 24 mil 800 dólares ($24,800), con una matrícula de nueve participantes.

La victoriosa es una hija de Dublin en One Million Lady por Berstein, nacida y criada en el Haras San Miguel, defensora de los colores del Stud Plura, bajo los cuidados del experimentado preparador Rafael Fernández y la exigente monta de Lorenzo Lezcano.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 1:24 2/5 para los 1,400 metros, luego de parciales de 23:1/5 el primer cuarto de la milla, 46:1/5 para los 800 metros y 1:12.0 los mil 200 metros.

Tras la ganadora arribaron a la meta la gran favorita y Triple Coronada Jaque Doble, Dejanira, Lady Isabella, en una gran presentación, y My Sharona, que cerró el marcador.

Wonder Lady deja foja de 25 salidas a la pista con tres triunfos, con cuyas otras llegadas en el marcador acumula una bolsa en su campaña de 68 mil 237 dólares ($68,237).

Con esta convincente victoria Wonder Lady se perfila como una de las posibles participantes a la Copa Confraternidad del Caribe, versión yeguas, cuya nómina se definirá el 27 de septiembre en el Clásico Sociedad de Dueños de Caballos.

Acto de Premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios Erasmo Orillac Motta, a nombre del homenajeado, fue el oferente de la copa del triunfo a Morela Sagias, en representación del Stud Plura.