Woodruff va por la medalla de oro en el mundial de atletismo en Tokio

ML | La panameña Gianna Woodruff no solo logró el boleto a la final de los 400 metros con vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará el 19 de septiembre, a las 7:27 a.m. (hora de Panamá), sino que estableció un récord sudamericano durante la semifinal de la prueba celebrada ayer en la capital de Japón.

Woodruff, que con tiempo de 52 segundos y 66 centésimas, ganó el primer heat de las semis y superó el récord de la estadounidense Jasmine Jones, que registró 53.01.

El anterior récord también estaba en poder de Woodruff, que lo había fijado en julio de 2022, cuando corrió en 53.69 en el Mundial de Eugene 2022 (EEUU).

Esta marca fue la segunda mejor de la etapa mundialista nipona, pues la neerlandesa Femke Bol, paró el cronómetro en 52.31. La vallista, de 31 años, compite en su quinto Mundial y es la segunda vez que consigue entrar en la final.

La primera fue en Eugene, cuando acabó séptima. “En la final no tengo que hacer nada diferente. Solo mantener la adrenalina alta para ir a por una medalla”, dijo Woodruff.