Wyndham Clark sigue líder del Abierto de Estados Unidos de golf

Wyndham Clark contuvo este viernes en la segunda ronda los ataques de Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick y Collin Morikawa y lidera con cuatro golpes de ventaja el Abierto de Estados Unidos de golf en el ventoso Shinnecock.

El estadounidene, campeón en 2023 del US Open, último torneo del Grand Slam del año, hizo birdie en el hoyo 18 para firmar una vuelta de 69 golpes, uno bajo par, y acumular 133 golpes tras 36 hoyos, siete bajo par.

"La puse en una buena línea y casi que la canté", dijo Clark sobre su último putt. "Me alegro de que entrara. Fue una gran forma de terminar la vuelta".

Clark logró el mejor registro de la historia del US Open en 36 hoyos en Shinnecock; sus 133 golpes rebajaron en uno el antiguo récord que compartían Phil Mickelson y Shigeki Maruyama desde 2004.

- Récord del campo -

Entre sus escoltas, que presentan 137 golpes, se encuentran el inglés Fitzpatrick, al surcoreano Tom Kim y los estadounidenses Schauffele y Sam Stevens, mientras que el también estadounidense Morikawa presenta 138 golpes.

En una jornada de 20 hoyos, Clark hizo par en los 10 primeros, empezando con dos hoyos para completar una ronda inicial de 64 golpes, seis bajo par, después de que la niebla impidiera terminar la primera ronda el jueves.

El estadounidense, de 32 años, dijo que tuvo "un día increíble ayer y luego salí hoy, no fue tan bueno, pero luché de verdad y ojalá este haya sido el día más duro para mí".

Fitzpatrick firmó una tarjeta de 70 golpes.

"Dos birdies en los últimos tres hoyos siempre sientan bien, especialmente en un US Open", señaló el inglés.

"Tuve algunos problemas desde el tee en los nueve de vuelta, pero en general me las arreglé increíblemente bien para estar donde estoy", añadió el campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022.

Schauffele, dos veces ganador de torneos de Grand Slam y que empezó por el hoyo 10, hizo birdie en tres de sus últimos cuatro hoyos antes de girar hacia los primeros, y encadenó birdies en el 4 y el 6 alrededor de su único bogey para firmar 66 golpes.

"Estoy bastante emocionado de salir y hacer un resultado tan bajo", dijo Schauffele. "Se trata, en gran parte, de mucha paciencia y buenos golpes de golf".

Morikawa, también dos veces ganador de torneos grandes, hizo cinco birdies en sus primeros 10 hoyos camino de una tarjeta de 65.

"La pegué mucho mejor alrededor del green", dijo Morikawa. "Esa es la diferencia entre sacarte a ti mismo del torneo o mantenerte en él".

Justin Thomas, dos veces ganador del Campeonato de la PGA, terminó con un birdie en el 9 para firmar 68 golpes y situarse con un total de 139.

- McIlroy, a siete golpes y Rahm no pasa el corte -

Otros candidatos al título se quedaron por el camino.

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, comenzó los nueve de vuelta con tres bogeys y borró los birdies del 13 y el 14 con un doble bogey en el 15 para firmar 71 golpes y situarse lejos del puntero con 140 golpes.

"Los nueve de atrás fueron un poco una batalla", dijo McIlroy. "No conseguía dejar de mandarla por detrás del green... aun así siento que sigo en el torneo y con una buena oportunidad".

Scottie Scheffler, número uno del mundo, que completaría el Grand Slam de su carrera si gana en Shinnecock, hizo 68 golpes para situarse junto a McIlroy también con 140.

Dustin Johnson, dos veces campeón de torneos de Grand Slam, se puso a un golpe de Clark con un birdie en el 10, pero hizo doble bogey en el 11 y bogey en el 12 y el 13 camino de un 77 que lo dejó con un total de 143, a diez golpes de la punta.

Su compatriota Gary Woodland, ganador del US Open en 2019, comenzó con birdie pero cometió bogey en cuatro de los seis hoyos siguientes y firmó 73 golpes para acumular también 140 golpes.

Entre los que no pasaron el corte figuran los dos veces ganadores de majors Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, el defensor del título, JJ Spaun, y el australiano Adam Scott, que participaba en su centésimo torneo de Grand Slam consecutivo.