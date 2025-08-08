Y el Balón de Oro es para...

El máximo reconocimiento del mundo fútbol, el Balón de Oro, volverá a coronar a los mejores de la temporada, tomando en cuenta el curso 2024-25, en lugar del año calendario.

El premio, en su edición número 69 en este 2025, será entregado el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, de París, Francia, en una ceremonia en la que se repartirán 13 distinciones, entre ellas el Balón de Oro masculino y femenino, además del Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Yashin al mejor arquero y el galardón Sócrates, que destaca el compromiso social de los y las futbolistas.

Los españoles Lamine Yamal, Pedri, y Fabián Ruiz, y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 que fueron desvelados ayer, en una carrera que parece liderada por el francés Ousmane Dembélé.

El goleador de un PSG, que lo ganó todo en Europa (4 títulos) y se quedó a las puertas de hacerlo también en el Mundial, a pesar de la final perdida ante el Chelsea, en EE.UU., se perfila como el gran aspirante a llevarse el trofeo.

El vencedor 2024, el español Rodrigo ‘Rodri’ Hernández, quien, tras una grave lesión, no está entre la nómina de elegidos esta vez. Por su parte, entre las 30 pretendientas al título femenino 2025 destaca la española Aitana Bonmatí, junto a su compatriota Alexia Putellas y a la brasileña Marta.

El premio que entrega la revista France Football, a través de un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina.

El periodo evaluado comprende de julio de 2024 a junio de 2025. Las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que pese a su edad destacaron en sus equipos, no figuran entre los nominados.