Yegua Cuñadita, de Ecuador, inicia campaña en Panamá

Una nueva semana de competencias se presenta en el Hipódromo Presidente Remón con siete parejos eventos que inician a las 4:45 de la tarde y acumulado del 5 y 6 de $3,989.55.

Dándole lectura al programa oficial que tiene en su portada al ganador del hándicap SPI, Rococo, podemos informarle que serán tres días de carreras, iniciando hoy jueves donde resaltan tres eventos entre los que destaca el debut en nuestro medio de Cuñadita de Ecuador quién participó en diciembre en la Copa Dama del Caribe 2025.

El entrenador Juan Céspedes está a cargo de Cuñadita desde el mes de diciembre y recibió la aprobación de los propietarios de la potranca de cuatro años hija de Currency Swap para que representara los colores del Haras Don Miguel en Panamá.

Como información de referencia, Cuñadita partió en explosión de velocidad en la Copa Dama del Caribe y contabilizó 1,01.2 los 1,000 metros, pero faltando los últimos 500 metros fue superada por la campeona Sabalenka de México.

Mientras tanto, otra de las carreras destacadas de la jornada de jueves es la primera de la cartelera, donde Solita que viene de adjudicarse el Clásico Unión de Preparadores, no debería tener contratiempos para despachar a este lote de yeguas nacionales en la novena serie.

En tanto, otro de los cotejos de referencia de la jornada es la segunda carrera donde se miden ejemplares de cuatro años ganadores de 2 y 3 carreras en el que sobresale Barceló que viene de ganar sus dos últimos compromisos.