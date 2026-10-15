Zverev avanza a semifinales del torneo de Shanghái

El número 2 del mundo, Alexander Zverev, se clasificó este jueves para las semifinales del Masters 1000 de Shanghái, torneo en el que disputará el sábado la penúltima ronda por primera vez desde 2019.

El alemán, de 29 años, que tiene garantizado convertirse en número 1 del mundo por primera vez en su carrera en las próximas semanas, se impuso por 6-4, 6-4 al australiano Alex de Miñaur (9º), logrando su tercera victoria del año ante un Top 10 (por ocho derrotas).

El próximo rival del campeón de Roland-Garros y del US Open será el español Alejandro Davidovich (26º), que sólo tuvo que disputar cinco juegos este jueves en cuartos de final antes de que su rival francés Arthur Gea (56º) abandonara por de una lesión muscular.

Antes de abandonar, el francés había pedido un tiempo muerto médico y también había sido atendido en la cadera y la pierna derecha.

Gracias a su victoria sobre De Miñaur, Zverev redujo a menos de 1.000 puntos la desventaja que lo separa del número 1 del mundo, Jannik Sinner, de baja hasta final de temporada debido a una lesión en la rodilla derecha.

Aunque un primer título en Shanghái no bastaría al alemán para ocupar el trono mundial, podría desbancar al italiano con ocasión del ATP 500 de Viena, que se disputa del 26 de octubre al 1 de noviembre).

Los dos últimos cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái, programados para el viernes, enfrentarán al noruego Casper Ruud (24º) con el español Rafael Jódar (13º), y después al estadounidense Tommy Paul (18º) con el ruso Daniil Medvedev (6º).