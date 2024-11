Zverev pasa a semifinales en Bercy y deja sin Masters a Tsitsipas

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, se clasificó el viernes a las semifinales del Masters 1000 de París tras eliminar con un 7-5 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (11º).

Finalista en 2020 en el torneo que se celebra por último año en las pistas de Bercy, antes de mudarse a Nanterre (periferia oeste de París), Zverev buscará repetir final contra el danés Holger Rune (13º), vencedor del torneo en 2022, que derrotó al australiano Álex de Miñaur (10º) por 6-4, 4-6 y 7-5.

A Tsitsipas esta derrota le deja fuera de disputar el Masters ATP de Turín (10 al 17 de noviembre), torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

En la otra parte del cuadro, la semifinal la jugarán el francés Ugo Humbert (18º) y el ruso Karen Khachanov (21º).

Humbert, verdugo en octavos de final del número 2 mundial Carlos Alcaraz, se deshizo en cuartos de final del australiano Jordan Thompson (28º) por 6-2 y 7-6 (7/4).

"De nuevo, una victoria magnífica, con un gran nivel de juego y un ambiente maravilloso. Me he entregado al máximo y me he ganado disputar otro partido en la central", celebró Humbert, primer francés en llegar a semifinales de este torneo desde 2017.

Khachanov, campeón en este Masters 1000 de París en 2018, batió en el último duelo de cuartos de final al búlgaro Grigor Dimitrov (9º) por un cómodo 6-2 y 6-3.

- Final de curso -

Pero si un partido atraía las miradas este viernes en el programa era el primero del día, el de Zverev contra Tsitsipas.

Zverev parecía haber hecho ya lo más complicado en el primer set al sumar un 'break' y liderar 6-5.

Sin embargo, el alemán desperdició sus dos primeras bolas de set, ofreciendo de paso al griego una bola de 'break'. Tsitsipas no aprovechó el regalo, y a la tercera fue la vencida para Zverev, que se anotó la primera manga.

En el segundo set, el coloso de 27 años necesitó hasta cinco bolas de 'break' para romper el servicio de Tsitsipas en el tercer juego, y se apoyó luego en su servicio para sellar la victoria.

El griego, semifinalista en 2022 y 2023, se despide de París y muy probablemente de la temporada 2024.

"Al principio del partido, él jugaba un tenis increíble, tuvo muchas más ocasiones que yo" de adelantarse, valoró Zverev justo después de su victoria, la sexta contra Tsitsipas en dieciséis enfrentamientos.

"Pero terminé por encontrar mi ritmo, en especial desde la línea de fondo, y exploté las oportunidades cuando se presentaron", precisó satisfecho.

"Tengo la sensación de no haber jugado bien las últimas semanas, perdía rápidamente", añadió ante la prensa a la salida de la pista. "Quizás eso me ha dado un poco más de frescura para el final de la temporada", analizó Zverev.

Tsitsipas, por su parte, estimó que su servicio había sido "malo" el viernes, y que el de Zverev había sido "excelente".