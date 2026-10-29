Zverev pasará el lunes a ser el nuevo número 1 de la ATP

El alemán Alexander Zverev, que ganó Roland Garros y el US Open este año, se aseguró este jueves desbancar al italiano Jannik Sinner como número 1 del ranking mundial ATP en la próxima lista, que se publicará el lunes.

Zverev logró su objetivo matemáticamente gracias a su victoria sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (50º) por 6-4 y 7-5 en la segunda ronda del ATP 500 de Viena.

Con ese triunfo, la estrella alemana tiene la garantía de sumar como mínimo 9.450 puntos en la clasificación de lunes, los mismos que tendrá Sinner, al que superará por haber ganado más títulos del Grand Slam en esta temporada.

Sinner anunció a principios de octubre que no competirá más este año debido a una lesión de rodilla, lo que hacía que Zverev se asegurara virtualmente acabar 2026 en lo más alto de la clasificación mundial.

La única duda, por lo tanto, era saber cuándo Zverev iba a dar el salto del número 2 al ansiado número 1.

Zverev afrontó este torneo de Viena sabiendo que necesitaba llegar a cuartos de final para lograrlo en esta primera oportunidad, lo que significaba ganar al menos dos partidos en la capital austríaca.

En la primera ronda tuvo que batallar mucho para imponerse al español Martín Landaluce por 7-5, 3-6 y 7-6 (13/11), después incluso de haberse visto 5/2 abajo en el tie break decisivo y de haber salvado cuatro bolas de partido en contra.

El partido de este jueves ante Griekspoor fue mucho menos angustioso y consiguió la victoria en una hora y 36 minutos, en dos sets.

Zverev será el lunes el 30º jugador de llegar al número 1 desde que se introdujo la clasificación mundial ATP en 1973.

En las últimas temporadas había estado a la sombra de Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz, pero las lesiones de ambos en este 2026 han ayudado al alemán a ser por fin el protagonista del tenis mundial.

Nunca hasta este año Zverev había conquistado un torneo del Grand Slam y logró dos este curso, rompiendo primero el maleficio al llevarse la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros en junio en París y luego, en septiembre, conquistando el US Open en Nueva York.