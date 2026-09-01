Zverev y Gauff entran en acción en un US Open retrasado por lluvia

Alexander Zverev y Coco Gauff serán este martes las últimas estrellas en debutar en la ronda inicial del Abierto de Estados Unidos, cuyo programa comenzaba con retraso por la lluvia en Nueva York.

La llovizna que forzó parones de partidos en las dos primeras noches irrumpió temprano el martes, impidiendo el inicio de la acción en las pistas exteriores de Flushing Meadows.

Nueve juegos debieron arrancar a las 11H00 locales (15H00 GMT), incluido el del argentino Francisco Cerúndolo, mejor latinoamericano en el ranking mundial, frente al austriaco Filip Misolic.

El debut de la kazaja Elena Rybakina, la número dos mundial, estaba programado en la pista exterior más grande, la Grandstand.

Cuando el clima lo permita, la campeona del Abierto de Australia pondrá a prueba a la promesa local Thea Frodin, de 17 años.

En la tarde también debería ocurrir la primera aparición en el torneo de Rafael Jódar, de 19 años y gran revelación de la temporada de la ATP.

Dos años después de coronarse campeón junior, la joya española irrumpe en el cuadro principal como duodécimo sembrado, con el australiano Thanasi Kokkinakis como primer oponente.

Bajo la cubierta de la pista Louis Armstrong, una de las dos canchas principales, el argentino Francisco Comesaña fue el primero en empuñar la raqueta para desafiar al italiano Flavio Cobolli, quinto sembrado y subcampeón del último Roland Garros.

Acto seguido, la rusa Mirra Andreeva, campeona en París, se estrenará ante la indonesia Janice Tjen.

En la pista central, las figuras locales Madison Key y Taylor Fritz chocarán en el turno diurno ante la rusa Alina Koorneva y el estadounidense Darwin Blanch.

- Tenis bajo cubierto -

En la noche, la pista central dará la bienvenida a su jugadora favorita, Coco Gauff, que comenzará la caza de su segundo título de US Open ante la turca Zeynep Sonmez.

Tras un flojo inicio de año, Gauff llega en su mejor momento al Grand Slam neoyorquino tras coronarse en agosto en el WTA 1000 de Cincinnati.

El cierre del programa se le reservó al alemán Alexander Zverev, que este año carga con una mochila de presión e ilusiones como primer sembrado del torneo.

El germano dejó atrás sus fantasmas en los Grand Slams al coronarse por primera vez en junio en Roland Garros, pero tiene todavía mucho por probar si quiere convertir el duopolio actual de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en un nuevo Big 3.

En Nueva York no tendrá enfrente al lesionado Sinner, número uno mundial, pero podría tener que enfrentar a un Alcaraz mucho más peligroso de lo esperado.

El español, que reaparece tras cuatro meses de baja por una lesión de muñeca, lució mucho mejor de lo esperado en su estreno del lunes ante Roman Safiullin y disparó las expectativas de pelear por un bicampeonato consecutivo que nadie logra desde hace casi 20 años.

Zverev, que lleva cinco años sin pisar semifinales del US Open, iniciará camino frente al italiano Lorenzo Sonego, al que ha batido en sus seis encuentros anteriores.

En los otros dos duelos nocturnos a resguardo de la lluvia, la pujante tenista filipina Alexandra Eala enfrentará a la estadounidense Mary Stoiana y el francés Gaël Monfils al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Monfils, de 40 años, se despedirá en esta edición del público de Nueva York, donde jugó por primera vez en 2005 con una derrota ante Novak Djokovic.

El carismático tenista galo tratará de regalarse una segunda ronda ante la afición neoyorquina, lo que no lograron Djokovic ni otro debutante en 2005, el suizo Stan Wawrinka.