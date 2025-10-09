Anillos para monitorear la salud

Los anillos inteligentes ofrecen mediciones eficaces en salud y bienestar, especialmente en monitoreo del sueño, frecuencia cardíaca en reposo y variaciones de temperatura. Su precisión es alta en condiciones de reposo, aunque disminuye durante ejercicios intensos.

Son útiles para detectar patrones de sueño, estrés y recuperación, pero no sustituyen a los equipos médicos. Factores como el ajuste del anillo, el dedo elegido y condiciones externas pueden afectar su precisión. Son herramientas fiables para el autocuidado y la mejora de hábitos.