Aplicación gratuita para hallar tu teléfono

Find My Device de Google es una app gratuita que te permite localizar, bloquear, hacer sonar o borrar remotamente un dispositivo Android perdido o robado. Está integrada con la cuenta de Google y ofrece una interfaz sencilla y eficaz. Utiliza GPS, Wi-Fi y redes móviles para ubicar el dispositivo en tiempo real. Además, permite mostrar un mensaje en pantalla o hacer sonar el teléfono incluso en modo silencioso. Es muy confiable, pero depende de que el dispositivo esté encendido, conectado a Internet y con la ubicación activada para funcionar correctamente.