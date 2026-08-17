Apps para viajeros

Aplicaciones que pueden ser útiles para un viajero hay muchas, especialmente cuando llega el momento de organizar un recorrido. Desde el celular es posible encontrar herramientas para vuelos, alojamiento, transporte y actividades. TripIt centraliza vuelos, hoteles y actividades; Rome2Rio permite comparar opciones de transporte; AllTrails ofrece rutas para actividades al aire libre; HotelTonight facilita consultar alojamientos de última hora; mientras PackPoint y Packer ayudan a preparar el equipaje. Una revisión previa de estas opciones puede facilitar la planificación.