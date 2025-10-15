Cerberus: por si te roban tu teléfono

Cerberus Antirrobo es una aplicación 'potente' para Android diseñada para recuperar dispositivos robados o perdidos. Ofrece funciones avanzadas como rastreo GPS, control remoto vía web o SMS, captura de fotos, grabación de audio y borrado de datos. Aunque no está en Google Play por políticas de Google, se puede descargar desde su web oficial y hay que pagar tras el periodo de prueba. Es una app ideal para usuarios avanzados que buscan control total de su dispositivo, aunque su uso indebido puede violar leyes de privacidad.