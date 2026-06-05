Colores más vivos en pantallas modernas

Al momento de comprar un televisor, muchas personas se encuentran con el término QLED como una referencia habitual en el mercado. Se trata de una evolución de las pantallas LED que incorpora una capa destinada a mejorar el brillo y la intensidad del color, lo que permite imágenes más vivas y luminosas, especialmente en entornos bien iluminados. Es una opción pensada para quienes buscan mayor impacto visual en la reproducción de contenidos, dentro de las distintas tecnologías disponibles en televisores actuales.