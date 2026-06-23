Compras inteligentes en plataformas digitales

Las plataformas de comercio electrónico han convertido las compras internacionales en algo cotidiano para miles de personas. Sin embargo, el precio más bajo no siempre representa la mejor decisión.

Antes de realizar una compra conviene revisar la reputación del vendedor, los tiempos de entrega, las políticas de devolución y los costos adicionales que pueden surgir durante el proceso.

La tecnología facilita encontrar ofertas en segundos, pero también exige consumidores más informados. Comprar por impulso puede resultar caro cuando la emoción del descuento supera la importancia de verificar los detalles.