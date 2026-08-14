Confianza y oportunidades para los jóvenes en la era digital

Los jóvenes panameños tienen talento, pero muchas veces necesitan una oportunidad para demostrar hasta dónde pueden llegar. Reunir a estudiantes, mentores y especialistas alrededor de problemas reales permite que ese talento salga del aula y se convierta en ideas, soluciones y aprendizaje.

En una época marcada por la inteligencia artificial y los datos, acercar estas herramientas a las nuevas generaciones no es solo enseñar tecnología: es darles confianza, experiencia y la posibilidad de imaginar un futuro profesional en el que ellos también sean protagonistas.