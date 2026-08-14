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Confianza y oportunidades para los jóvenes en la era digital

Confianza y oportunidades para los jóvenes en la era digital
Evelyn González
14 de agosto de 2026

Los jóvenes panameños tienen talento, pero muchas veces necesitan una oportunidad para demostrar hasta dónde pueden llegar. Reunir a estudiantes, mentores y especialistas alrededor de problemas reales permite que ese talento salga del aula y se convierta en ideas, soluciones y aprendizaje.

En una época marcada por la inteligencia artificial y los datos, acercar estas herramientas a las nuevas generaciones no es solo enseñar tecnología: es darles confianza, experiencia y la posibilidad de imaginar un futuro profesional en el que ellos también sean protagonistas.

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Panamá
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