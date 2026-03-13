Control parental en WhatsApp

En tiempos en que cada vez más niños acceden a redes y mensajería, la decisión de WhatsApp de crear cuentas administradas por padres o tutores parece un paso necesario. La medida busca que los preadolescentes usen la aplicación con límites claros y supervisión adulta. Aun así, el verdadero reto no será solo tecnológico, sino educativo: enseñar a los menores a usar internet con responsabilidad y criterio. Porque ninguna herramienta digital sustituye el diálogo constante entre padres e hijos sobre riesgos y oportunidades en línea.