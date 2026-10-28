Crear IA también cuesta millones

Detrás de la inteligencia artificial que usamos a diario hay una competencia que cuesta millones. Anthropic, la empresa creadora de Claude, obtuvo ingresos millonarios, pero también registró pérdidas contables durante el primer semestre de 2026. Esto demuestra que desarrollar esta tecnología no solo requiere buenas ideas, sino también grandes inversiones. Mientras las empresas buscan crear herramientas cada vez más avanzadas, el reto está en lograr que ese crecimiento también se traduzca en ganancias sostenibles a largo plazo.