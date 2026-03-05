De la televisión al streaming

Un recurso cada vez más visible en la era del streaming es revivir series icónicas para apelar a la nostalgia y reconectar con nuevas generaciones. Con el regreso de Miley Cyrus como Hannah Montana en un especial por los 20 años en Disney+. Antes lo hicieron Full House con Fuller House, The Fresh Prince of Bel-Air con Bel-Air, además de iCarly y Gossip Girl. Son producciones que marcaron a quienes hoy rondan los 30 años, pero que también conquistan a adolescentes actuales que las descubren en plataformas digitales.