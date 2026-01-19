Deepfake y responsabilidad en tecnología

¿Te imaginas ver un video tuyo diciendo cosas que nunca dijiste? Eso es posible gracias a los deepfakes, tecnología que usa inteligencia artificial para recrear rostros, gestos y voces con gran realismo.

Pueden ser divertidos y creativos en cine, memes o publicidad, pero también peligrosos, porque facilitan la desinformación, manipulación y suplantación de identidad.

Nos invitan a aprender a distinguir lo real de lo falso y a reflexionar sobre leyes, ética y responsabilidad que protejan nuestra privacidad sin frenar la innovación tecnológica.