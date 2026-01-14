Del patrullaje a la vigilancia tecnológica

Antes, la seguridad se basaba en patrullajes, radios y la intuición de los agentes, hoy la tecnología desempeña un papel protagónico. Drones equipados con cámaras recorren el cielo, ofreciendo una perspectiva aérea de las calles y buscando anticiparse al delito en lugar de simplemente reaccionar ante él. Sin embargo, los especialistas advierten que ya no basta con desplegar equipos: el verdadero desafío radica en que la ciudadanía perciba una mayor sensación de seguridad y confianza. La innovación promete eficiencia, pero también exige un equilibrio entre la vigilancia, la privacidad y la vida cotidiana.