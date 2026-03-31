El ajedrez cambia con la IA

El ajedrez ya no se juega como antes, y la inteligencia artificial tiene mucho que ver. Hoy, sistemas como AlphaZero no siguen las reglas clásicas, sino que crean nuevas formas de jugar que están obligando a los humanos a replantear su estrategia.

Esto ha cambiado por completo el panorama, ya que los ajedrecistas no solo memorizan jugadas, sino que buscan innovar, arriesgar y salirse de lo predecible.

Más que enfrentarse entre personas, ahora el reto también es competir contra la tecnología y adaptarse para no quedarse atrás.