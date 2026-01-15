Desde la web

El dron que cambió la historia en Venezuela

Evelyn González
15 de enero de 2026

El tercer día del año 2026, durante la operación que capturó a Nicolás Maduro en Caracas, un RQ‑170 Sentinel surcaba silencioso los cielos, invisible y preciso. No es solo un dron, sino una máquina de observación que combina ingeniería avanzada y sigilo, capaz de conocer movimientos y patrones con exactitud sin ser visto. Su presencia demuestra que la tecnología puede cambiar el curso de los acontecimientos y equilibrar fuerzas de manera silenciosa, mostrando el poder de la innovación aplicada con precisión.

