El precio de guardar recuerdos

En un concierto, todos hemos levantado el celular para capturar al artista desde lejos. Antes, el reto era conseguir una buena foto; ahora, los nuevos teléfonos llevan el zoom mucho más lejos y permiten conservar detalles que antes se perdían. Pero mientras mejoramos la cámara, también crece otro problema: dónde guardar tantos archivos sin llenar la memoria. Una alternativa es trasladarlos periódicamente a un disco externo, liberando espacio sin tener que borrar esos recuerdos que tanto queremos conservar.