Evolución de cámaras en los celulares

La evolución de las cámaras en los celulares ha pasado de sensores básicos VGA a sistemas avanzados con múltiples lentes e IA.

En los 2,000 surgieron las primeras cámaras simples; con los smartphones (2007–2012) mejoraron el software, el autofoco y el video HD.

Entre 2013 y 2016 llegaron sensores más grandes y video 4K. Desde 2016, la foto computacional y las cámaras múltiples transformaron la calidad.

Hoy existen sensores de gran tamaño, zoom periscópico, video HDR y algoritmos de IA.

El futuro apunta hacia los lentes adaptativos y mayor integración de IA como asistencia al usuario.