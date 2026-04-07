Experiencias reales para gamers

Los videojuegos siguen adelante con la tendencia de no quedarse en la consola o el celular porque las personas buscan experiencias más reales y compartidas. Ejemplos como Minecraft, Pokémon Go, Fortnite y Mario Kart muestran cómo los juegos salen al mundo físico o conectan con él. Además, la generación Z muchas veces se limita a realizar actividades al aire libre si no hay un adulto que ponga límites o motive. Estas propuestas pueden ser una oportunidad para cambiar eso. Sin embargo, suelen ser costosas y poco accesibles.