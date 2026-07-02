Hablar sin lío de idiomas

Viajar por el mundo sin importar el idioma parece hoy más posible que nunca con los auriculares de traducción en tiempo real. Los Time Kettle Dolby T2 se presentan como una herramienta pensada para quienes trabajan desde casa, con un uso orientado a mantener conversaciones fluidas. Funcionan de tres maneras: el Simul Mode permite conversar en entornos silenciosos, el Touch Mode se adapta a ambientes ruidosos y el Speaker Mode requiere solo un usuario, reforzando su utilidad en distintos contextos de comunicación.