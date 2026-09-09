India desarrolla detector de cáncer con perros

Perros entrenados e inteligencia artificial están siendo utilizados en India para desarrollar un método de detección temprana del cáncer mediante el análisis del aliento humano. El proyecto utiliza sensores para registrar las reacciones de los perros cuando olfatean las muestras y convertirlas en datos mediante inteligencia artificial. Un estudio con más de 1,500 participantes reportó una precisión del 90% en siete tipos de cáncer. La tecnología resulta prometedora, pero todavía necesita estudios más amplios para demostrar su efectividad.