Influencia del clima en los eléctricos

El clima influye en el rendimiento de los autos eléctricos. En temperaturas frías, la batería pierde eficiencia, reduciendo la autonomía hasta en un 40%, debido al mayor uso de la calefacción y menor capacidad de carga.

En temperaturas altas, también pueden degradar la batería a largo plazo y aumentar el consumo energético por el uso del aire acondicionado.

Las condiciones extremas como nieve o lluvia intensa pueden afectar la tracción y el frenado como en autos convencionales. La infraestructura de carga también puede volverse menos accesible en climas adversos.