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Innovación bajo los escombros

Innovación bajo los escombros
Evelyn González
08 de julio de 2026

La tecnología en labores de rescate demuestra que la innovación cobra su mayor valor cuando salva vidas y no solo cuando promete comodidad. Sensores sísmicos, radares, drones con inteligencia artificial y sistemas de geolocalización permiten encontrar sobrevivientes donde el tiempo juega en contra.

Sin embargo, estos avances también evidencian una desigualdad: no todos los países cuentan con herramientas de este nivel para responder a desastres. La verdadera innovación debería medirse por su acceso y capacidad de proteger vidas, sin importar fronteras ni recursos.

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Panamá
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