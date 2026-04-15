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La IA en los autos

La IA en los autos
Evelyn González
15 de abril de 2026

Cada vez es más común usar inteligencia artificial sin darnos cuenta, y ahora ese cambio también llega a los autos. Con millones de usuarios en todo el mundo y un gasto en aumento, esta tecnología se consolida como parte de la vida diaria.

En ese escenario, Nissan proyecta que para 2027 el 90% de sus vehículos integrará IA. Ya no es algo lejano, sino carros que aprenden del conductor, anticipan riesgos y hacen más práctico cada trayecto, marcando un cambio en la movilidad cotidiana y en la forma en que las personas se relacionan con sus vehículos.

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Panamá
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