La IA que cambia el ángulo de la realidad

Que una plataforma como Hugging Face permita cambiar el ángulo y la perspectiva real de una imagen con inteligencia artificial es una muestra clara de cómo la tecnología está redefiniendo lo visual. Ya no dependemos solo de la cámara ni del momento exacto de la toma: una sola imagen puede generar nuevas miradas, nuevos encuadres y nuevas lecturas. Esto abre oportunidades para el periodismo visual, la educación y la creatividad, pero también exige responsabilidad. No todo lo que puede alterarse debe hacerse sin contexto.