La tecnología en vacaciones

Muchos chicos pasan sus vacaciones jugando horas en Roblox, una práctica que no solo es poco educativa, sino que además puede ser riesgosa por los contactos en línea. En su lugar, existen opciones tecnológicas seguras y divertidas que también estimulan el aprendizaje. Prodigy Math vuelve las matemáticas una aventura, Lightbot enseña programación con retos visuales, y Quizlet ayuda a repasar materias. Con Google Arts & Culture exploran museos virtuales, y en Kahoot! el repaso es un juego grupal. Creo que estas alternativas son más valiosas y seguras.