La tecnología que devuelve autonomía

Una silla de ruedas capaz de subir escaleras parece sacada de una película, pero ya es una realidad creada por Jake Laser, quien adaptó un robot cuadrúpedo para transportar a su padre. La tecnología podría cambiar la movilidad de personas con limitaciones físicas, aunque el reto no está solo en desarrollarla. En Panamá, su alto costo y la limitada disponibilidad de soluciones avanzadas hacen difícil imaginar que, en los próximos años, llegue a quienes más necesitan recuperar autonomía, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.