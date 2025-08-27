Las apps que ayudan a tu economía

En tiempos de ajuste económico, las apps se vuelven aliadas para cuidar el bolsillo. Herramientas como Fintonic o Mobills permiten controlar gastos y planificar presupuestos; Precios Claros, Tiendeo y CazaOfertas ayudan a comparar precios y detectar promociones; mientras que Yoytec devuelve parte de tus compras. Estas aplicaciones facilitan decisiones financieras más inteligentes, alertan sobre vencimientos y evitan gastos innecesarios. La tecnología brinda un apoyo práctico para proteger tu dinero día a día.