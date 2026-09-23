Las contraseñas tienen los días contados

Las contraseñas que hoy usamos para casi todo podrían tener los días contados. La tecnología avanza hacia sistemas que buscan hacer más segura nuestra información, mientras herramientas como los códigos de verificación y las llaves digitales ganan espacio. Sin embargo, mientras ese cambio llega, seguimos dependiendo de las contraseñas. Una recomendación sencilla es evitar usar exactamente la misma en todas partes. Agregar un pequeño identificador para cada cuenta puede dificultar que un atacante acceda a todos nuestros servicios si logra descubrir una.