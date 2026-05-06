Desde la web

No compras juegos, alquilas permisos II

No compras juegos, alquilas permisos II
José Miguel Andrade
06 de mayo de 2026

En lo digital, si hablamos de videojuesgos, compras una licencia revocable atada a servidores, políticas cambiantes y decisiones corporativas. Las suscripciones, por su parte, son honestas: no prometen propiedad, solo acceso. Pagas mientras juegas. Cuando dejas de pagar, desaparece, sin engaños. El problema surge cuando ambos modelos se mezclan y el consumidor cree poseer lo que en realidad solo está autorizado a usar. Tal vez el futuro no dependa de elegir entre comprar o suscribirse, sino de exigir claridad. Porque si algo puede desaparecer sin tu consentimiento, nunca fue realmente tuyo.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR