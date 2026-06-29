¿Por qué tener un correo secundario?

Nuestro correo electrónico es la llave de acceso a gran parte de nuestra vida digital, por eso conviene evitar iniciar sesión con la cuenta principal en televisores inteligentes, consolas o dispositivos compartidos. Una alternativa más segura es crear un correo secundario para esos usos y reservar el principal para la banca, el trabajo y la recuperación de contraseñas. Un simple descuido, como dejar una sesión abierta, puede convertirse en la puerta de entrada para que terceros accedan a información sensible y comprometer la privacidad personal.