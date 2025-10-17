Qustodio: cuidando a los niños

Qustodio es una app de control parental para Android que permite supervisar el uso de los dispositivos en los niños.

Ofrece funciones como monitoreo de aplicaciones, bloqueo de contenido inapropiado, límites de tiempo de pantalla, seguimiento de ubicación en tiempo real y reportes de actividad detallados.

Su interfaz es intuitiva y fácil de usar, ideal para padres sin experiencia técnica. Destaca por su enfoque en la seguridad digital infantil, aunque puede afectar levemente el rendimiento del dispositivo. Ideal para la supervisión integral.