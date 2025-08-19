Desde la web

Seguridad de vehículos eléctricos

Evelyn González
19 de agosto de 2025

El uso de bloqueadores de señal, fundas Faraday para llaves, alarmas inteligentes conectadas al celular y actualizaciones de software son algunas de las medidas disponibles para reforzar la seguridad de los carros eléctricos. En Panamá se han registrado casos de robo de autos eléctricos mediante dispositivos tecnológicos; herramientas como escáneres o amplificadores permiten desactivar los sistemas sin necesidad de forzar los carros. Estas circunstancias evidencian la sofisticación creciente de los delitos y la necesidad de soluciones tecnológicas adecuadas.

