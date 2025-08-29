Spotify ahora en Android Auto

Google ha impuesto un nuevo diseño unificado en Android Auto que afecta directamente a Spotify, YouTube Music y otras aplicaciones de <i>streaming</i>. La actualización cambia por completo la pantalla de reproducción, conocida como Now Playing, para ofrecer controles prácticamente idénticos en todas las aplicaciones. Los botones principales se ubican ahora en la esquina inferior izquierda, priorizando la seguridad del conductor. Aunque cada servicio podrá añadir accesos directos propios, la experiencia será casi uniforme.