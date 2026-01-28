Tecnología en el automovilismo

Las tecnologías aplicadas al automovilismo comienzan a ganar espacio en el Autódromo Panamá, donde se proyecta la implementación de iluminación para competencias nocturnas, sistemas digitales de control de accesos y herramientas para la gestión de datos en tiempo real.

Estas iniciativas buscan reforzar la seguridad en pista, optimizar la operación de eventos y mejorar la eficiencia energética. El enfoque responde a estándares utilizados en otros circuitos de la región y refleja una tendencia tecnológica en el deporte motor.