Tecnología fácil para adultos mayores

En 2026, la tecnología para adultos mayores busca facilitar la vida diaria y brindar seguridad. El GrandPad es un tablet sencillo que permite video llamadas, mensajes y entretenimiento sin complicaciones.

Para compañía y recordatorios, ElliQ conversa, anima a hacer actividades y ayuda a mantener rutinas saludables. Y para seguridad, SPACETALK Life, un reloj con GPS y botón de emergencia, ofrece tranquilidad a los mayores y sus familias, permitiendo comunicación rápida y ubicación en tiempo real. Estas herramientas combinan independencia y conexión.