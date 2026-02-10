Desde la web

Tecnología fácil para adultos mayores

Evelyn González
10 de febrero de 2026

En 2026, la tecnología para adultos mayores busca facilitar la vida diaria y brindar seguridad. El GrandPad es un tablet sencillo que permite video llamadas, mensajes y entretenimiento sin complicaciones.

Para compañía y recordatorios, ElliQ conversa, anima a hacer actividades y ayuda a mantener rutinas saludables. Y para seguridad, SPACETALK Life, un reloj con GPS y botón de emergencia, ofrece tranquilidad a los mayores y sus familias, permitiendo comunicación rápida y ubicación en tiempo real. Estas herramientas combinan independencia y conexión.

