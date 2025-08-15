Tecnología y trampas en entrevistas

En Panamá, el avance de la tecnología ha transformado las entrevistas de trabajo, permitiendo entrevistas virtuales más ágiles y accesibles. Sin embargo, en áreas como la programación, algunos candidatos utilizan la IA para resolver pruebas técnicas sin demostrar sus verdaderas capacidades. En otros países se ha discutido la posibilidad de retomar encuentros presenciales para validar habilidades. Considero que en nuestro país deberíamos reflexionar sobre este balance, para que la tecnología sume sin poner en riesgo la confianza laboral.