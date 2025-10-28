Los teléfonos con pantalla doblable usan tecnología OLED flexible que les permite plegarse sin dañarse, combinando portabilidad y gran tamaño.

Se dividen principalmente en dos tipos: tipo libro, con una pantalla interior amplia, y tipo concha que se dobla verticalmente. Marcas como Samsung, Honor, Motorola, Xiaomi y OnePlus lideran este mercado.

Ofrecen ventajas como mayor productividad, diseño innovador y multitarea, aunque son más costosos, frágiles y gruesos. En el futuro, se esperan pantallas enrollables y precios más accesibles.