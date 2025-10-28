Desde la web

Teléfonos con pantalla doblable

José Miguel Andrade
28 de octubre de 2025

Los teléfonos con pantalla doblable usan tecnología OLED flexible que les permite plegarse sin dañarse, combinando portabilidad y gran tamaño.

Se dividen principalmente en dos tipos: tipo libro, con una pantalla interior amplia, y tipo concha que se dobla verticalmente. Marcas como Samsung, Honor, Motorola, Xiaomi y OnePlus lideran este mercado.

Ofrecen ventajas como mayor productividad, diseño innovador y multitarea, aunque son más costosos, frágiles y gruesos. En el futuro, se esperan pantallas enrollables y precios más accesibles.

