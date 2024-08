“El éxito en los negocios no se mide solo por los números, sino por el impacto positivo que dejamos en los demás”, dijo Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

“Se están mandando mensajes importantes para crear confianza. Si no hay confianza, no habrá inversión privada ni nacional, ni extranjera. Si no se genera inversión seguiremos generando informales. La contención del gasto y qué se va a hacer con el tamaño del Estado también son medidas importante”, expresó René Quevedo, consulto laboral.