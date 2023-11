”Hemos perdido cinco cruceros que no pararon en Panamá y viene la temporada alta de Home Port”, Domingo de Obaldía manifestó el vicepresidente de la Cámara de Turismo (CAMTUR).

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) estimó que “si esto no termina prontamente obviamente la situación exponencialmente va a crecer en cuanto a la suspensión de los efectos de contrato, y en un extremo el cierre de empresas”.

El empresario panameño Rafael Zeballos dijo que “el llamado a “paro nacional” fue un fracaso. Panamá dice no al contrato pero también no a la minoría que trata de aprovecharse de la causa”.

El experto en inserción laboral, René Quevedo comentó “por lo menos serán 50 mil empleos entre los que vamos a perder y los que no se van a generar, y no solamente empleo formal sino también informal. No olvidemos que hoy Panamá tiene 765 mil informales”.