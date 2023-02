“Que las MiPymes no sean prioridad en el país, deja mucho que decir. Como siempre hemos comentado, son el motor de oxígeno de la economía”, afirmó el economista Luis Morán.

“En Panamá, trabajas 11 meses, pero cobras 13. Uno de vacaciones que no lo trabajas y el otro, el XIII mes, que tampoco lo trabajas. Si queremos ajustar el salario y la CSS... tenemos que ajustar esto. La Empresa privada tiene una carga impositiva, que traslada al consumidor”, indicó Ricaurte (Pochi) Grajales Pezet, demócrata Cristiano y expresidente del Activo 2030.

“La estrategia de zonas francas o zonas especiales en Panamá, hacia el mundo de cero impuestos, eso no es un incentivo, porque el mundo no ve bien que en un país no se pague impuestos, y en Panamá se paga impuestos”, dijo Publio de Gracia, director de la DGI.