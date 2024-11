7 de cada 10 talentos panameños no trabaja de lo que soñaba en su niñez, según estudio

Conforme con los resultados del estudio ¿Trabajas de lo que soñabas? Del portal de empleos Konzerta, el 75% de las personas trabajadoras no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto a la anterior edición del estudio en el año 2021.

Panamá tiene el segundo porcentaje más alto de la región solo superado por Argentina con 76%, le sigue también Chile con el 75% de talentos que no trabajan de lo que soñaban, Ecuador arrojó un 69% y Perú se ubica con un 62%.

¿Les provoca alguna frustración no poder trabajar en lo que soñaban? En Panamá, el 55% de las personas trabajadoras expresa sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 39% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 6% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

En este contexto, el 85% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 15% prefiere mantener su situación actual.

“Este porcentaje coloca a Panamá como el segundo país con la mayor brecha entre las aspiraciones infantiles y la realidad profesional en la región. Además, el análisis revela que el 55% de los panameños se siente insatisfecho por no haber alcanzado sus metas laborales originales”, explica Jeff Morales, gerente de marketing de Konzerta.

¿Trabajas de lo que soñabas? es un estudio en el que participaron 3823 personas trabajadoras de Panamá, Chile, Ecuador, Argentina y Perú. La investigación explora si los talentos ejercen la profesión con la que soñaban en su infancia.

Insatisfacción laboral El 80% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando la insatisfacción era del 65%.

Entre quienes se identifican como mujeres, el 23% soñaba en su niñez con ser médica; el 19% con convertirse en profesora; el 12% deseaba ser ingeniera; y el 10% aspiraba a ser arquitecta.

El 48% de los talentos estudió algo relacionado a lo que soñaba, pero la mayoría no trabaja de lo que se formó

En Panamá, el 48% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 52% no lo hizo. No obstante, el 56% de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

No obstante, se detalló que entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 29% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 24% se siente frustrado/a por no ejercer en lo que estudió o soñó; y el 23% se muestra insatisfecho, pero tratando de enfocarse en cómo su trabajo puede aportar a su desarrollo profesional.